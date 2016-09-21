Жена экс-президента Франции госпитализирована

Жена экс-президента Франции Жака Ширака Бернадетт госпитализирована вслед за 83-летним супругом в ту же больницу Питье-Сальпетриер, находящуюся в Париже, где находится ее муж. У Ширака легочная инфекция.

Его жене надо отдохнуть и восстановиться, сообщают родственники, передает агентство "Франс Пресс".

Ранее агентство AFP, ссылаясь на сведения, полученные от родственников экс-руководителя страны, сообщило, что бывший президент Франции Жак Ширак 18 сентября госпитализирован в одну из парижских клиник.

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