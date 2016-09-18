В Турции мужчина, возмущенный шортами, избил женщину

В стамбульском автобусе вчера мужчина сначала высказал женщине в шортах свое возмущение ее внешним видом, а потом нанес ей удар по лицу. В это время он кричал: «Все, кто носит шорты, должны умереть!».

Мужчина страдает маниакальной депрессией и при этом работает в сфере обеспечения безопасности, пишут местные СМИ. Турецкими полицейскими возмутитель спокойствия был задержан.

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