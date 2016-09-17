Генерал признал: Великобритания не защищена от нападения России

Бывший командующий объединенных Вооруженных Сил Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что армия страны плохо подготовлена к отражению атак и не сможет защитить Соединенное Королевство от серьезного военного нападения.

«Ни сама территория Соединенного Королевства, ни развернутые силы не могут быть защищены от согласованных действий российской авиации», - подчеркнул Бэрронс. Весной текущего года генерал Бэрронс ушел в отставку, но перед этим написал письмо министру обороны страны Майклу Фэллону, предупреждая, что у британской армии нет ресурсов, чтобы воевать с Россией. Документ опубликован в Financial Times.

По мнению британского генерала, численность состава сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил сокращена до опасного предела, а ВВС и ВМФ привыкли полагаться на поддержку американцев.

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