Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если выиграет выборы, отменит решения Барака Обамы по Кубе.

По словам Трампа, администрация Обамы сделала уступки руководству Кубы. Политик обвинил кубинских лидеров в притеснении своего народа, сообщает ТАСС.

Миллиардер сказал, что в случае избрания президентом США отменит решения Обамы в отношении нормализации отношений с Кубой, если Гавана не удовлетворит ряд требований. Дональд Трамп подчеркнл, что односторонняя сделка Обамы с Кубой выгодна только режиму Кастро.

"Мы собираемся выступить вместе с кубинским народом в борьбе против коммунистического угнетения", - заявил Трамп.

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