Популярный американский телеведущий Джимми Фэллон решил "обезопасить" себя и на время проведения интервью с кандидатом на пост президента США Хиллари Клинтон надел на лицо медицинскую маску.

Экс-госсекретарь Штатов Хиллари Клинтон оценила шутку ведущего программы The Tonight Show на американском телеканале NBC и дала ему пять. Фэллон не стал отступать от выбранной линии поведения и продезинфицировал руку специальным раствором.

Напомним, ранее лечащий врач политика Лиза Бэрдак призналась, что Клинтон проходила курс лечения от пневмонии. До этого в СМИ рьяно обсуждали состояние здоровья Клинтон, которая в последнее время не совсем хорошо чувствовала себя во время публичных мероприятий.