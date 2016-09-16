Apple обвинили в сексизме и ущемлении прав женщин

Семеро бывших сотрудников Apple написали анонимные жалобы на руководство корпорации, которое якобы поощряет агрессивную внутреннюю культуру, а также никак не реагирует на проявления сексизма и нетерпимости по отношению к женщинам.

Об этом сообщает издание Mic.

Одна из девушек, работавших в Apple, призналась, что ей страшно надоели постоянные притеснения и проявления сексизма. Она рассказала, что в июне этого года в офисе корпорации появился неизвестный, и ее коллеги стали шутить о том, как он изнасилует всех женщин в здании.

Девушка возмутилась, но никто ее не поддержал. Она написала письмо главе корпорации - Тиму Куку, однако тот не отреагировал.

Многие женщины также жаловались, что не получили повышения в должности, на хорошие места взяли мужчин.