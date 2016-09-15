На востоке Германии подрались местные жители и беженцы

В саксонском городе Баутцен на востоке Германии произошли столкновения местных жителей и беженцев.

В местной полиции уточнили, что на одной из площадей города собралось около ста человек - мужчины и женщины, среди которых было около 80 местных жителей и 20 мигрантов. Сначала между группами началась словесная перепалка, а затем возникла потасовка с применением стеклянных бутылок.

На место инцидента прибыли около сотни сотрудников полиции, которые потребовали, чтобы участники конфликта покинули площадь. Мигранты отреагировали неадекватно - некоторые начали бросать бутылки и палки в стражей порядка. Согласно данным ТАСС, возбуждено дело по факту нарушения общественного порядка, а также нанесения опасных телесных повреждений.

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