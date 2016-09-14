В Германии среди мигрантов нашли трёх террористов

Сразу трое молодых мигрантов задержаны германской полицией по подозрению в работе на запрещённую в России группировку «Исламское государство». Их считают членами «спящей ячейки» террористов, ждущей команды.

Все они были пойманы в результате антитеррористических рейдов в южных землях Германии. Как выяснило следствие, подозреваемые приехали в страну почти год назад через Турцию и Грецию по поддельным паспортам. Им от 17 до 26 лет, причем, младший из них обучался обращению с оружием и взрывчатыми веществами. Пока не известно, какие и как должны были поступить приказы тайным террористам от их руководства. Но, судя по всему, их желание отправиться в Европу в ожидании заданий было добровольным, считает полиция.

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