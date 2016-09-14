Украинские националисты предрекают скорый распад России

В 2017 году Россия прекратит свое существование в качестве единого государства. Такое заявление в ходе митинга сделал Олег Тягнибок, возглавляющий украинскую националистическую партию “Свобода”.

Свое утверждение Тягнибок подкрепил ссылкой на политологов, которые, по его мнению, оценивают ситуацию трезво. Он также добавил, что Украина должна способствовать процессу распада России на несколько государств. В этом случае Киев не только вернет себе территории, которые были утрачены, но и долю запасов золота и алмазов, которую Украина не получила после распада СССР.

Ранее Тягнибок заявлял, что Москве нужно выставить счет за оккупацию, результатом которой явился геноцид граждан Украины.

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