Собственную армию может создать в ближайшее время ЕС

В Брюсселе обсуждают возможность создания европейской армии, целью которой будет обеспечение внешней и внутренней безопасности Европейского союза. Собственная армия Евросоюза может появиться уже к 2018 году.

Инициаторами создания объединенной армии ЕС стали главы военных ведомства Франции и ФРГ. Они разработали совместный документ с предложениями.

В настоящий момент в Брюсселе изучают эти предложения. Газета "Известия" со ссылкой на свой источник пишет, что "само создание объединенного военного штаба станет важным шагом". Как отмечается, сейчас "необходимо определить его функции и уровень автономии". По данным издания, эти факторы являются первичными в оценке мощности новой армии Евросоюза.

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