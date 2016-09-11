Сообщается, что ДТП с участием депутатского автомобиля произошло поздно минувшей ночью. На дороге водитель иномарки вынужден был остановиться из-за пробитого колеса, следом ехала машина депутата Савченко.

Депутатское авто затормозило, а следующее за ним – нет.

За рулем автомобиля была не сама бывшая осуждённая в России лётчица, а ныне депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, а ее сестра Вера. Известно, что в ДТП никто не пострадал, виновник аварии свою вину признал.

Прибывшая на место ДТП полиция зафиксировала у виновника аварии алкогольное опьянение. После составления протокола все участники ДТП разъехались по своим делам, передает "Лайф".