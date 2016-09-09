Анджелина Джоли выступила на саммите в ООН

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли выступила на саммите по миротворчеству Организации Объединенных Наций.

Звезда произнесла трогательную и сильную речь о миротворцах, подрывающих репутацию ООН. Как сообщает издание The Guardian, Джоли, выступая перед делегатами из восьмидесяти стран, заявила, что случаи сексуального насилия против женщин и детей со стороны миротворцев неприемлемы. Она призвала наказывать их, а также разработать принципиально новый подход к миротворческой деятельности, например, привлечь к работе больше женщин.

Напомним, Анджелина Джоли является спецпосланником агентства ООН по делам беженцев.

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