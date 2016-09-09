Владельцам смартфонов Samsung могут запретить проносить их на борт самолетов

В скором времени владельцам смартфонов Samsung Galaxy Note 7 могут запретить проносить гаджеты на борт самолетов.

Данная мера связана с тем, что в США было зафиксировано множество случаев взрывов и возгораний телефона. В настоящий момент администрация транспортной безопасности обсуждает с крупными американскими авиакомпаниями возможность запрета провоза на борту самолетов смартфона от Samsung, пишет Phonearena.

Напомним, ранее в компании признали наличие технических проблем в новом флагмане Galaxy Note 7, вследствие чего было отозвано 2,5 млн устройств по всему миру. Продажи телефона приостановлены.

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