Россиянка стала жертвой виновника нобелевского скандала

Громкий скандал разразился в Каролинском институте, где традиционно выбирают лауреатов Нобелевской премии по медицине. Как выяснилось в ходе журналистского расследования, работавший здесь врач Паоло Маккиарини, якобы разработавший новационную методику операций на трахее, - на самом деле шарлатан.

Деятельность Маккиарини привлекла внимание, когда его пациенты стали умирать. Жертвами врача стали как минимум три человека, в том числе россиянка Юлия Тулик. Как выяснилось, врач применял свою методику пересадки искусственной трахеи со стволовыми клетками, не протестировав ее предварительно на животных и не отслеживая послеоперационное состояние пациентов. Известно, что за каждую из проведенных операций Маккиарини получал крупные суммы.

Сейчас Маккиарини уже уволен, но по репутации института нанесен сильный удар. Несколько ученых уже лишились своих должностей, поскольку не предприняли никаких действий в связи со смертью пациентов. Также было внесено предложение заморозить присуждение Нобелевской премии в связи со скандалом.

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