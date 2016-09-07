В интернете появилась очередная звезда - на этот раз кошка породы рэдголл, которая живет со своими хозяевами в Швеции.

Кошечку-красотку зовут Принцесса Аврора, и она выглядит просто великолепно. С тех пор, как хозяева кошки создали ее собственный профиль в соцсети Instagram, она стала настоящей звездой. Пользователи ежедневно умиляются тем, насколько Принцесса Аврора симпатичная в коронах и диадемах, которые на нее надевают для фотосессий. Уточняется, что представительница семейства кошачьих отнюдь не против носить роскошные головные уборы и бантики, более того - она в восторге от этого.

Обладатели кошки "голубых кровей" признались, что именно она "правит" в их доме.









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