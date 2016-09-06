Представители ДНР собираются поднять вопрос о пенсиях на переговорах в Минске. Как сообщил политический представитель республики Денис Пушилин, на встрече по экономическим вопросам планируется затронуть вопрос о выплатах пенсий гражданам, проживающим на территории Донбасса.

По словам Пушилина, выплаты обусловлены Минскими соглашениями.

Как заявил полпред ДНР, жители Донбасса имеют право на выплаты со стороны Украины, даже если они уже получают пенсии и соцвыплаты в республике. Ранее Вячеслав Кириленко, занимающий пост украинского вице-премьера, заявлял, что до тех пор, пока ДНР контролирует территорию Донбасса, не может быть и речи о каких-либо выплатах жителям со стороны Киева.

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