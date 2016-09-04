Миллиардер из Гонконга предлагает крупную сумму тому, кто женится на его дочери

Миллиардер Сесил Чао предлагает крупную сумму любому мужчине, который сумеет убедить его дочь выйти замуж. Тому, кто сможет осуществить мечту отца о замужестве дочери, достанется сто восемьдесят миллионов долларов.

Ранее установленная сумма была несколько скромнее - всего сорок миллионов предлагалось тому, кто поведет под венец непреклонную девушку. Однако когда число отказов превысило двадцать тысяч, отец поднял ставку.

Проблема заключается в том, что дочь миллиардера уже десять лет живет с девушкой. Она заявляет, что никакие обстоятельства не заставят ее поменять предпочтения. Тем временем ее отец, владелец крупной корпорации, не оставляет надежду когда-нибудь передать бизнес внукам.

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