В пятницу, 2 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о реализации проекта "Турецкий поток".

Политик выразил надежду на то, что вскоре будет налажен конструктивный диалог, вследствие чего проект газопровода "Турецкий поток" будет успешно реализован. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова Путина, у России и Турции в настоящий момент имеется множество больших проектов в сфере энергетики.

Президент России предположил, что первая часть "Турецкого потока", которая касается расширения транспортных возможностей и увеличения поставок на рынок Турции с возможностью транспортировки и для партнеров из Европы.

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