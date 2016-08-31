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Реформа образования в Украине: как в Европе или как обычно?

31 августа 2016, 13:03 [«АН-онлайн», Вера Рестас ]

Реформа образования в Украине: как в Европе или как обычно?
фото: globallookpress.com

В Украине на протяжении последних двух лет готовятся полноценно запустить масштабную реформу среднего образования, которая буквально перевернет с ног на голову все, что знали в стране о средней школе, как дети, так и учителя. К сожалению, в масс-медиа обсуждается в основном только один пункт реформы, а именно 12-летняя система обучения, а между тем суть реформы гораздо шире и глубже. «Аргументы недели» разбирались с тем, что изменится в украинской системе образования, в случае принятия закона о реформировании этой отрасли.

В чем суть реформы?

Суть реформы, которая была разработана Министерством образования Украины при взаимодействии с общественниками и экспертной группой, заключается в том, чтобы «разгрузить» школьников, утопающих во все увеличивающемся информационном потоке, который предлагается к усвоению в школьной программе. В школах откажутся от некой суммы теоретических знаний, при этом научат детей практическому применению материала.

«Сегодня у нас две проблемы в обучении. Первое - это перегруженность предметами. Однозначно такого объема не может быть. И вторая проблема - то, что мы даем чисто учебный материал. Выпускник нашей украинской школы не умеет применять полученные знания в жизни. Он, как фаршированная рыба, понимаете? Будто бы и рыба, но не плавает», - отмечает министр образования Украины Лилия Гриневич.

В Министерстве образования предлагают следующую формулу для системы среднего образования.

1. Новое содержание образования, основанное на формировании компетенций, необходимых для успешной самореализации.

2. Мотивированный учитель, который имеет свободу творчества и развивается профессионально.

3. Сквозной процесс воспитания, формирующий ценности.

4. Децентрализация и эффективное управление, которое даст школе автономию.

5. Педагогика, которая основывается на партнерстве между учеником, учителем и родителями.

6. Ориентация на потребности ученика в образовательном процессе — «ребенкоцентризм».

7. Новая структура школы, которая позволяет хорошо усвоить новое содержание и приобрести компетенции для жизни.

8. Справедливое распределение публичных средств, которые обеспечивают равный доступ всех детей к качественному образованию.

Разработчики реформы настаивают на том, что в школе необходимо вводить сквозное применение инновационно-коммуникационным технологиям. Гриневич подчеркивает, что в настоящее время педагоги все больше отдаляются от учеников – они уже перестали понимать друг друга, поскольку старшему поколению непонятны ни термины, которыми разговаривают подростки, ни гаджеты, которыми те пользуются.

«Введение ИКТ в сфере образования должна перейти от одноразовых проектов в системный процесс, который охватывает все виды деятельности. ИКТ существенно расширят возможности педагога, оптимизируют управленческие процессы, таким образом, формируя у ученика важные для нашего столетия технические компетентности», - отмечают в ведомстве.

Так называемая «Новая школа» должна будет научить детей 10 компетенциям, выделенным в новом законе:

1.  Общение на государственном (и родном, если они различны) языке. Имеется в виду свободное общение, высказывание мыслей и потребление информации вне зависимости от контекста.

2. Общение на иностранных языках. Здесь помимо знания самих языков также идет речь о межкультурном взаимодействии.

3. Математическая грамотность. Она подразумевает умение применять математические методы в решении прикладных задач, понимание простых матмоделей и умение строить их для решения проблем.

4. Компетенции в естественных науках и технологиях. Понимание природы и современных технологий и умение применять их на практике, а также умение использовать научный метод в понимании и познании мира.

5. Информационно-цифровая компетентность предусматривает применение ИКТ для создание, поиска, обработки и обмена информацией. Сюда также входит информационная и медиаграмотность, основы программирования, алгоритмическое мышление, работы с базами данных, навыки в сфере кибербезопасности, понимание этики работы с информацией (интеллектуальная собственность).

6. Умение учиться на протяжении жизни. По сути, это умение организовывать свой процесс обучения в дальнейшем вне школы.

7. Социальные и общественный компетенции. Это умения работы в коллективе на результат, решение и предупреждение конфликтов, «все формы поведения, необходимые для эффективного и конструктивного участия в общественной жизни».

8. Предприимчивость. В министерстве описывают эту компетенцию, как умение генерировать новые идеи, инициативы и реализовывать их. В рамках нее также планируют развивать способности к предпринимательскому риску.

9. Общекультурная грамотность. Это способность понимать произведения искусства, формировать собственные вкусы, выражать идеи, опыт и чувства с помощью искусства.

10. Экологическая грамотность и здоровая жизнь. Умение рационально использовать природные ресурсы, понимание роли окружающей среды в жизни и здоровье человека, способность и желание придерживаться здорового способа жизни.

Серьезные перемены произойдут и в системе этапов образования, которые теперь будут выглядеть следующим образом: начальный (четыре года), базовый (получается в гимназии в течение пяти лет), профильный (в лицее или учреждениях профобразования в течение трех лет). Начальное среднее образование разделится на два цикла: адаптационно-игровой (1-2 классы) и основной (3-4 классы). Базовое образование также разобьется на два цикла: адаптационный (5-6 классы), базовое предметное обучение (7-9 классы). На этапе профильного образования старшеклассник будет должен выбрать одно из направлений: академическое, с углубленным изучением отдельных предметов с ориентацией на продолжение обучения в университете; профессиональное. Суммарная продолжительность полного среднего образования будет составлять 12 лет.

Споры о 12-летке

Как уже упоминалось ранее 12-летняя система образование – это единственное, на что всерьез обратила внимание широкая украинская общественность при обсуждении реформы. Министр образования Гриневич полагает, что новую систему можно запустить уже в 2018 году, однако сталкивается с отторжением ее реформы в обществе.

Согласно социологическим исследованиям, более 70% населения страны не поддерживает увеличение процесса среднего образования до 12 лет, однако в первую очередь против реформирования системы таким образом высказались жители сел и районов. И их главным аргументом против 12-летки было то, что их дети на год больше будут оставаться на их обеспечении.

Отметим, что на всем постсоветском пространстве 12-летняя система образования уже давно стала нормой, исключения составляют только Россия, Беларусь и Украина.

Экспертное сообщество видит в  новой системе только плюсы и считает, что этот вопрос вообще не стоит обсуждать с некомпетентными лицами, поскольку общественные слушания зачастую мешают внедрению важнейших реформ, как раз из-за недостаточного понимания их необходимости народом.

Из очевидных плюсов внедрения новой системы в министерстве образования называют близость в европейской системе. Ведь после введения 12-летки украинские аттестаты будут котироваться в западных странах, и школьники смогут поступать в европейские вузы. Опять же такая система позволит разгрузить детей и позволит знаниям лучше усваиваться.

Что изменится для учителей?

Вот в этом пункте и начинаются подводные камни, о которые реформа рискует поскользнуться.

Дело в том, что в процессе трансформации и перехода к новым стандартам образования, 20-30% учителей потеряет работу, и этот факт от общественности не скрывается.

«У нас есть предварительные данные в связи с процессом создания опорных школ и оптимизацией школьной сети. По информации органов местного самоуправления июля будут сокращены около 3,8 тысяч ставок учителей», - ранее сообщала Гриневич в интервью «Украинской правде».

Она уточнила, что большая часть ставок будет распределена в другие учреждения или сохранена с меньшими нагрузками.

«Из них свыше 2,4 тысяч ставок будут перераспределены в другие учреждения или сохранены с меньшими учебным нагрузкам, 700 – ставки, на которых работают пенсионеры, еще 700 – учителя не пенсионного возраста. Органы местного самоуправления сейчас уточняют, сколько из этих ставок на настоящее время заполнены», - отметила министр.

Соответственно против реформы образования в первую очередь высказываются именно категории, подпадающие под сокращение, однако и учителя, которые сохранят свои рабочие места, относятся к новой системе образования с недоверием.

Педагоги признаются, что в ближайшей перспективе «новая школа» станет серьезной проблемой, поскольку брошюры и нерегулярные семинары не до конца дают возможность понять, как работать в новых условиях. Ведь к новым программам нет учебников – придется импровизировать со старыми. В первую очередь, учиться теперь придется самим педагогам – наработки, копившиеся десятилетия, теперь оказались ненужными.

Впрочем, если Украине удастся реализовать реформу в части финансирование, это станет серьезным стимулом к повышению квалификации учителей. В проекте закона «Про образование» заложена норма про повышение места учителя в единой тарифной сетке. Те учителя, которую пройдут добровольную независимую сертификацию, будут получать надбавку. Кроме того, согласно закону, государство обязывается выделять на образование не менее 7% ВВП. В 2015 году номинальный ВВП составил $90,615 миллиардов. 7% от ВВП по условиям нового законопроекта от этой суммы составляет $6,34 миллиардов. Эти деньги будут тратиться, прежде всего, на обеспечение педагогической составляющей процесса обучения (зарплата сотрудников образовательных учреждений, учебники, повышение квалификации учителей).

«Я надеюсь, что представленная нами концепция будет способствовать общественному принятию Новой украинской школы, это будет толчком для депутатов не медлить с принятием нужных образованию законов. Уважаемые коллеги, реформ без инвестиций не бывает! Есть вещи, которые мы можем сделать без денег. Например, программы начальной школы были обновлены без денег - все на голом энтузиазме, но для того, чтобы учитель повысил свою квалификацию и был хорошо подготовленным к профессии, его социальный статус должен расти», - отметила Лилия Гриневич.

Пока изменения в закон «Об образовании» еще не приняты, однако реформа будет постепенно внедряться в систему обучения уже с этого учебного года, то есть с завтрашнего дня. Процесс полного реформирования средней школы рассчитан почти на 10 лет, так что результатов в краткосрочной перспективе мы не увидим, а вот с проблемами сталкиваемся уже сегодня. Вероятно, эти проблемы могут оказаться настолько серьезными, что реформу придется заморозить, как это уже происходило в середине 2000-х годов. 

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