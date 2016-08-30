Дракой закончилось заседание Шевченковском суде Киева: сторонники обвиняемых подрались со стражами порядка. Комизму ситуации добавляет то, что суд расследовал драку, - у Верховной Рады, произошедшую 31 августа 2015 года.

По данным местных СМИ, потасовка произошла из-за отказа в отводе судьи. В начале заседания адвокаты подозреваемых Сергея Крайняка и Игоря Гуменюка требовали отвести председательствующего судью, потому что, по их данным, та во время захвата Харцызска продолжала работать и выносить неправомерные решения. В отводе было отказано, активисты начали бунтовать и надвигаться на судей… После того как полиция и конвоиры справились с активистами, выпроводив их из зала, пришла пора выводить из камеры суда подозреваемых - Гуменюка и Крайняка. Тут-то активисты снова себя «показали», забросав конвоиров бутылками из-под воды и скамьями, - то, что было под рукой.



Когда стражи порядка одержали верх над активистами, заседание продолжилось уже в закрытом режиме.