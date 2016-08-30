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//В мире

Зоны свободной торговли между ЕС и США не будет?

30 августа 2016, 15:54 [ «АН-онлайн» ]

Зоны свободной торговли между ЕС и США не будет?
sigmalive.com

Провал переговоров по созданию зоны свободной торговли между США и Европейским Союзом признал вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль. Создание Трансатлантической зоны свободной торговли остается под вопросом.

Прошло 14 раундов дискуссий с США, но ни одной из 27 глав договора не удалось согласовать полностью. Кроме того, со стороны Евросоюза, в том числе представителей руководства стран, давно звучит критика, что соглашение намного выгоднее американцам, поскольку их рынок товаров лучше защищен. Хотя страны ЕС обычно не противоречат американской внешней политике, собственные экономические интересы они вынуждены отстаивать.

Предполагалось, что новое соглашение поможет созданию около 13 миллионов рабочих мест в США и ЕС, а также росту взаимной торговли, однако гладко не оказалось даже на бумаге. Минувшей весной давление Вашингтона на Брюссель усилилось из-за отказа ЕС увеличить квоты на поставки американской сельскохозпродукции. Похоже, что задача Обамы завершить процесс подписания в этом году невыполнима, и США придется сосредоточить усилия на том, чтобы заработало хотя бы соглашение о Транстихоокеанском партнерстве с азиатскими странами.

 Подписание договора ЕС с Канадой Зигмар Габриэль считает более реалистичным.

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