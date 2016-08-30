В Интернете прощаются с актером Джеромом Силберманом, известным под псевдонимом Джин Уайлдер, который скончался 29 августа в возрасте 83 лет.

Пользователи социальных сетей вспоминают роли известного артиста, благодарят его за "дар чистого воображения".

Конечно, основное внимание уделяют киноленте "Чарли и шоколадная фабрика" 1971 года, где Уалдер исполнил роль эпатажного кондитера Вилли Вонки. Именно эта роль и прославила артиста. Многие сегодня вспоминают, как увидели этот фильм в детстве.

Музыкант Мэрилин Мэнсон написал в своем Instagram: "Увы, сегодня мир потерял одного из величайших актеров. Я скорблю всем сердцем. Джин Уайлдер - без него моего детства бы просто не было. Пусть его память живет в его фильмах".

Также Уайлдер сыграл роль ортодоксального раввина-ковбоя в комедийном вестерне "Фриско Кид". Также он был частью актерского дуэта Прайор-Силберман, который прекратил существование в 2005 году после смерти Ричарда Прайора.