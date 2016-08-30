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Русские хакеры опять взломали "мозговые центры" Вашингтона?

30 августа 2016, 09:20 [ «АН-онлайн» ]

Русские хакеры опять взломали "мозговые центры" Вашингтона?
фото: АН

Американские СМИ утверждают, что российские хакеры пытались взломать информационные системы расположенных в Вашингтоне аналитических центров, занимающихся Россией.

Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на компанию CrowdStrike, отвечающую за кибербезопасность.

Как сообщает основатель компании Дмитрий Альперович, взлом совершила хакерская группа под условным названием Cozy Bear.

Взлому подверглись около 5 компаний и 10 их штатных сотрудников, которые занимаются исследованием России. Альперович считает, что хакеры хотели получить доступ к информации ответственных должностных лиц в этих центрах, так как многие из них - бывшие правительственные чиновники, в настоящее время консультирующие тех, кто работает в госаппарате.

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АМ


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