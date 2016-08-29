Власти города Южной Каролины предостерегли жителей от контактов со злым клоуном

Злой клоун, а вернее, переодетый в костюм злоумышленник появился в одном из городов американского штата Южная Каролина. Власти населенного пункта призвали жителей к осторожности и ввели комендантский час.

Человек, одетый в костюм клоуна, несколько раз пытался увести детей в лес, но как только появлялся кто-нибудь из взрослых, злой клоун тут же скрывался. Такое поведение насторожило власти, которые предупредили граждан города Гринвилль, где появился злоумышленник. Пока сотрудникам правоохранительных органов не удалось обнаружить человека, который попадал бы под описание. Поэтому жителям было рекомендовано соблюдать осторожность.

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