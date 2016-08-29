Пентагон заявил, что Москве и Вашингтону не понять друг друга

В понедельник, 29 августа, пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил, что у России и США не получилось устранить все разногласия по Сирии, однако некоторые вопросы сторонам решить все же удалось.

В рамках дискуссий госсекретаря США Джона Керри и министра иностранных дел России Сергея Лаврова были достигнуты некоторые договоренности, вследствие чего недопонимание сократилось, передает "Газета.Ru" слова пресс-секретаря Пентагона. Вопросы для обсуждения, однако, все еще остаются.

Отмечается, что ведомство одобряет усилия госсекретаря Соединенных Штатов, который пытается сподвигнуть Россию изменить направление своих действий на территории Сирии.

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