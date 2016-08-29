Глава МИДа Литвы призвал усилить антироссийские санкции

Линас Линкявичус, глава литовского внешнеполитического ведомства, считает, что неэффективность санкций против РФ позволяет сделать вывод о необходимости не только их продления, но и ужесточения в дальнейшем.

Литовский министр считает необходимым усилить санкционную политику, принятую Европейским Союзом против Российской Федерации, сообщает ria.ru. Линас Линкявичус поддерживает премьера-министра Словакии, который высказал мысль о неэффективности санкций, которыми никаких целей достигнуто не было. Таким образом, заявляет глава МИДа Литвы, эти санкции нужно ужесточить, чтобы добиться какого-либо результата.

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