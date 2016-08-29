Российская инспекция проверит безопасность египетских аэропортов

Российская делегация начала очередное, третье по счету, инспектирование египетских аэропортов. Специалисты сообщают, что в случае устранения всех семнадцати замечаний, возникших у специалистов к системам безопасности, туристические полеты в Египет могут быть возобновлены.

Запрет на чартерные рейсы в Египет был введен после крушения самолета в октябре прошлого года. По словам экспертов, база для возобновления туристических связей уже подготовлена, осталось убедиться в обеспечении безопасности для российских туристов.

Планируется, что первым российских туристов примет аэропорт Каира.

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