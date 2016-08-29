Украинский наводчик в Запорожской области застрелил спящего сослуживца-снайпера

Трагический инцидент произошел в одной из украинских военных частей. Старший солдат был застрелен собственным сослуживцем из автомата, скончавшись от полученных в голову и шею ран на месте происшествия.

По неизвестным пока причинам один из украинских солдат решил лишить жизни другого. Из автомата, который был закреплен за военнослужащим, он расстрелял сослуживца, пока тот спал. Убитым оказался снайпер десантно-штурмового взвода, которому исполнилось 26 лет, сообщает lenta.ru.

Факт произошедшего стал основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Умышленное убийство», которая предполагает лишение свободы на 7-15 лет.

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