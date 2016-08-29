Теракт в Брюсселе: взорвана бомба у здания института криминологии

В бельгийской столице произошел взрыв - неизвестные привели в действие бомбу около здания Национального института криминологии.

По данным местных СМИ, около 3 часов утра (4 часа по московскому времени) несколько злоумышленников протаранили ворота и взорвали бомбу рядом со зданием, где располагаются лаборатории. Взрыв спровоцировал пожар.

К счастью, глубокой ночью в институте никого не было, поэтому сотрудники и студенты не пострадали. Что случилось с организаторами атаки, неизвестно.

Национальный институт криминологии относится к Министерству юстиции Бельгии.

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