Сын Младича озвучил его последнюю волю

Сегодня стало известно о резком ухудшении здоровья экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Возможно, 73-летний генерал уже при смерти. Сын озвучил его последнюю волю.

По его словам, отец завещал похоронить его рядом с дочерью Анной, которая покончила с собой в 1994 году, когда ей было 23 года.

Сербские СМИ сообщает, что у генерала отнялась правая сторона тела, так что он не может ни ходить, ни говорить. У обвиняемого высокое давление и уровень сахара в крови.

Его защита требует, чтобы Младича осмотрели российские врачи. Они также будут добиваться от Гаагского трибунала перевода обвиняемого на лечение за пределами тюрьмы в Схевенингене.

Ратко Младич обвиняется в ряде преступлений, в том числе геноциде этнических групп во время боев 1992–1995 годов в Боснии и Герцеговине. Спустя 16 лет, в 2011 году, он был арестован в Сербии, но сих пор вердикт Международного трибунала бывшей Югославии не вынесен.





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