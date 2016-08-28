Чехия отказывается принимать мигрантов из Турции вопреки договоренностям

Глава МВД Чехии Милан Хованец заявил, что его страна не будет принимать 80 первых беженцев из лагерей в Турции в рамках соглашения ЕС и Турции, так как силовикам не хватает времени на проверку мигрантов.

Милан Хованец сообщил, что проверка беженцев с точки зрения безопасности требует немало времени и до конца текущего года вряд ли хотя бы один мигрант попадет в Чехию. Министр считает бесконтрольный прием беженцев губительным, а ведь Чехия должна принять их около 3 тысяч, так что – контроль и еще раз контроль. Хованец предупредил, что любой, кто попробует пересечь чешскую границу нелегально, сразу окажется в изоляторе.

Солидарность с политикой Чехии выражают Венгрия, Польша и Словакия, которые готовы закрыть свои границы для нелегалов.