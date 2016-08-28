Умирающий генерал Младич ждет помощи из России

Вердикт Международного трибунала бывшей Югославии до сих пор не вынесен. Но стало известно об ухудшении здоровья обвиняемого – генерала Ратко Младича, экс-начальника штаба Войска Республики Сербской.

Ратко Младич, обвиняемый в военных преступлениях, констатирует значительное ухудшение здоровья в связи с психическим и физическим давлением, которое он испытывает. Защита генерала требует, чтобы их подзащитного осмотрели врачи, причем российские. Только на них остается надежда генерала, сообщает rg.ru.

Ранее в камере уже скончался Здравко Толимир, помощник Ратко Младича по вопросам безопасности и разведки. Такой исход жизни самого генерала наверняка устроил бы судей Международного трибунала бывшей Югославии (МТБЮ), которые руководствуются собственными субъективными позициями по этому вопросу.

К тому же существуют опасения, что в случае жесткого приговора генералу, в стране могут возникнуть протесты граждан, которые по-прежнему считают Ратко Младича своим героем.

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