Обвинения против Евросоюза и США, которые втянули Украину в конфликт, были выдвинуты иностранным изданием, которое считает таким образом запад стремился расширить собственную империю за счет Незалежной.

Единственным выходом для разрешения украинского конфликта газета The Sunday Telegraph видит факт присоединения Донбасса к Российской Федерации. Кристофер Букер, автор статьи, подчеркивает, что Западу было приятно наблюдать за тем, как Украину разрывают политические противоречия, а вместо пророссийского лидера на пост президента становится нелегитимная «марионетка», сообщает izvestia.ru.

По словам иностранного журналиста, в ситуации с Крымом и Восточной Украиной стал вполне естественным тот факт, что московское руководство будет для них ближе, чем правление из-за рубежа.

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