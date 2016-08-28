В Германии рассказали, сколько беженцев готовы принять в 2016 году

Франк-Юрген Вайзе, глава немецкого ведомства миграции и беженцев, назвал приблизительное число мигрантов, прибытия которых Германия ожидает в течение последних нескольких месяцев текущего года.

Если в прошлом году Германия пополнилась миллионом человек из числа мигрантов, то в 2016 году число беженцев будет небольшим, по мнению Франка-Юргена Вайзе. Страна ожидает, что количество мигрантов будет колебаться от 250 до 300 тысяч.

К тому же, как глава ведомства отметил, что прошлогоднее число в миллион беженцев является не является точным, так как некоторые беженцы регистрировались по два раза, а кое-кто из мигрантов покинул Германию, переехав в другое государство.

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