В ереванском аэропорту задержали торговца оружием из России

Сотрудниками безопасности ереванского аэропорта был взят под стражу IT-специалист Сергей Миронов, который находился в международном розыске. Правоохранительные органы США подозревают россиянина в торговле оружием.

Известно, что в момент задержания подозреваемого в аэропорту находилась его жена. Именно она обратилась в российское посольство в Армении. Сотрудники посольства уже прибыли к задержанному.

Представители США уже поставлены в известность. В ближайшее время будет решен вопрос о передаче Миронова американским силовым органам.

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