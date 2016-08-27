В квартире бывшего ректора украинского Нацавиауниверситета обнаружили девять слитков золота

В квартире подозреваемого во взяточнистве Владимира Харченко, ранее исполнявшего обязанности ректора Авиационного Университета, был проведен обыск.

В ходе проведенной проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили валюту на общую сумму около 200 тысяч долларов, также девять золотых слитков весом до 20 граммов.

Харченко был задержан в момент получения крупной взятки и в тот же день снят с занимаемой должности решением Министерства образования Украины. В данный момент он находится в больнице в связи с тяжелым состоянием здоровья.

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