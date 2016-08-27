Диего Марадона признал своего внебрачного сына

Легендарный футболист Диего Марадона официально признал ещё одного своего ребенка. К этому моменту "ребенку" исполнилось уже 29 лет.

Мужчина - сын бывшей подруги футболиста Кристины Синагры. А два года назад Марадона признал своей дочерью 18-летнюю девушку по имени Яна.

Марадона долго не хотел признавать Диего-младшего своим сыном. Итальянский суд признал Марадону отцом мужчины после того, как тот отказался пройти тест на проверку ДНК. Однако суд привел неопровержимые доказательства того, что в 1986 год Марадона жил с Синагрой, когда играл за "Наполи". Именно тогда родился Диего-младший.

Кроме внебрачных Диего и Яны у любвеобильного спортсмена ещё двое детей от бывшей супруги Клаудии Виллафане (дочери Дальма и Джаннина) и сын Диего Фернандо, чьей матерью является Вероника Охеда. Сейчас Марадона уверяет, что счастлив воссоединению с сыном, очень любит его и он очень похож на отца.