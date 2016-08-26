Пассажирский самолет экстренно сел в Вильнюсе из-за повреждения

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Вильнюса из-за повреждений.

В момент происшествия, согласно данным пресс-секретаря авиагавани Агне Мажейките, на борту самолета польской авиакомпании LOT, вылетевшего из Варшавы, находились 70 человек. Как передает РИА "Новости", судну удалось совершить успешную посадку в аэропорту Вильнюса, где специалисты выявили у летательного аппарата мелкую поломку.

В настоящий момент не уточняется, что именно послужило причиной для прерывания полета, происхождение повреждения не установлено.

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