Турчинов рассказал, почему украинские ракеты в разы лучше российских

В пятницу, 26 августа, глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские ракеты во много раз лучше, чем их российские аналоги.

Турчинов заявил, что ракеты, произведенные на Украине, являются управляемыми, а это позволяет поражать цели точно и эффективно в отличие от тех, которые сделаны в России. Данное заявление глава Совета национальной безопасности сделал по результатам испытаний ракет украинского производства, которые были приурочены к 25-летнему юбилею независимости страны, передает RT.

Напомним, что в пятницу в стране были успешно проведены тестирования системы управления реактивной системы залпового огня.

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