Утечка опасных химикатов произошла на военной базе в США

На базе ВВС Национальной гвардии США в штате Нью-Джерси вчера произошла утечка опасных химикатов.

Согласно последним данным, шестеро военнослужащих были госпитализированы в целях предосторожности. Как сообщает информационное агентство Associated Press, утечка произошла в тот момент, когда на военной базе проводилось техническое обслуживание запасного энергетического блока истребителя F-16.

По невыясненной причине из установки выделились химические вещества, которые в больших дозах опасны для здоровья человека.

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