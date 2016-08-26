Восьмилетняя девочка спасла сестру ценой своей жизни во время землетрясения в Италии

Спасателям, работающим на месте землетрясения, произошедшего в Италии несколько дней назад, удалось извлечь из-под завалов двух детей в городе Пескара-дель-Тронто.

Старшую девочку, восьмилетнюю Джулию, спасти уже не удалось. Она погибла, закрыв четырехлетнюю сестру собственным телом во время землетрясения. Благодаря этому поступку младшая девочка не пострадала.

По последним данным стихийное бедствие унесло жизни более двухсот пятидесяти человек, еще около четырехсот получили травмы. В городах, пострадавших от землетрясения, продолжаются спасательные работы.

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