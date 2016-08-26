Венгрия построит еще один забор для защиты от беженцев
26 августа 2016, 10:58 [ «АН-онлайн» ]
Сдерживающим фактором для защиты страны от беженцев должен стать новый забор, построенный венгерскими властями на юго-востоке страны. Заграждение будет массивным и позволит защититься от нашествия мигрантов.
Очередная инициатива в рамках миграционной политики будет предпринята Венгрией. Страна боится, что турецкая политика в отношении беженцев может измениться, что станет причиной нахлынувшего потока мигрантов. Чтобы сдержать этот процесс, Венгрия планирует установить заграждение в юго-восточном районе страны.
Новый забор позволит укрепить защиту страны от беженцев, так как граница будет поставлена вдоль уже существующего забора. Некоторые венгерские политики идут ещё дальше: в частности, Дьердь Шофлин предлагает развесить по забору свиные головы, чтобы отпугнуть беженцев и изменить их решение о пересечении границы.
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