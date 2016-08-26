Украинскую радиостанцию проверят из-за песни о русском спецназе

Внеочередная проверка киевской радиостанции «Шансон» была назначена Национальным Советом Украины по телевидению и радиовещанию в связи с выходом в эфир композиции, темой которой стал российский спецназ.

В качестве пропаганды российских силовых органов может быть расценена песня Арины Крамер «Сегодня всё спокойно», вышедшая в эфир на украинской радиостанции «Шансон».

Одна из слушательниц обратилась с жалобой в министерство информационной политики Украины, посчитав, что песня, которая была поставлена в эфире радиостанции, прославляет героев-военнослужащих Российской Федерации. Теперь из-за жалобы слушательницы радиостанцию ждет внеплановая проверка.

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