Патриот стал виртуальным

Научная рота Военного инновационного технополиса создала проект виртуального парка «Патриот». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Все как в настоящем парке. Виртуальный «Патриот» поделен на кластеры, соответствующие родам и видам войск Вооруженных Сил РФ. Модели выполнены в натуральную величину. Их можно рассмотреть вблизи. Нельзя разве что потрогать руками в силу виртуальности.

Для прогулки по виртуальному парку нужны 3D-очки. Кроме того, требуются манипуляторы, которые позволят перемещаться по компьютерной модели парка. В программе представлены 40 моделей, соответствующих реальным образцам военной техники.

«Виртуальный макет предназначен для военно-патриотического воспитания молодежи, профессиональной подготовки курсантов высших военных учебных заведений и студентов высших учебных заведений с военными кафедрами, а также для изучения процессов развертывания техники, стоящей на вооружении Российской Федерации», — пояснили представители пресс-службы Минобороны, представляя проект виртуального парка «Патриот».