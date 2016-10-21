Заявление польского министра Антони Мачеревича о перепродаже России кораблей типа «Мистраль» в российском Минобороны назвали «пятничной глупостью», отметив при этом излишнюю «экзальтированность» министра.

В Министерстве обороны РФ прокомментировали заявление польского министра с о том, что Египет якобы перепродал «Мистрали» российской стороне. В российском министерстве слова Мачеревича списали на попытку сделать саморекламу.

Напомним, ранее появилась информация, что Египет якобы перепродал корабли «Мистраль» России по цене за 1 доллар. В российском Минобороны в свою очередь сообщают, что экзальтированность автора этой глупости Антони Мачеревича даже в Польше секретом не является.

Россия заключила с Францией договор на поставку двух вертолётоносцев в 2011 году, но в 2014 году Париж отказался передавать их РФ из-за конфликта на Украине, и корабли были проданы Египту.