Конструкторское бюро "Южное" ВПК Украины готовит в рамках военно-технического сотрудничества с зарубежным партнером новый зенитно-артиллерийский комплекс, современный аналог устаревшему ЗСУ "Шилка".

Со ссылкой на источники в ВПК интерфакс-Украина сообщает, что новая боевая машина должна будет заменить советские зенитные системы типа ЗСУ "Шилка" и ЗПРК "Тунгуска".

Сообщается, что новый комплекс разместят на базе шасси колесного БТР типа БТР-4 с 35-мм зенитным арткомплексом от германской Rheinmetall, а пункт управления и ведения разведки – на шасси легкого бронетранспортера или бронеавтомобиля высокой проходимости (у Украины есть такие машины собственной разработки).

Плановая скорострельность "украинской Шилки"» - около 1000 выстрелов в минуту, - производители считают, что этого достаточно для борьбы с низколетящими самолетами и беспилотниками и вертолетами. Скорострельность "Шилки" - 3500 выстрелов в минуту...