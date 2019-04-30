Астрофотограф Курт Морган недавно сделал и опубликовал фотоснимок, который пользователи Всемирной паутины немедленно окрестили "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.

Некоторые уфологи выдвинули также версию о галактическом мега-существе. На снимке туманности Слоновий хобот в созвездии Цефея различимы голова, торс, плечи и нижняя часть тела, как бы парящая в тумане.

Издание "Версия.Инфо" сообщает, что ростовая фигура, попавшая на "божественный" снимок в длину составляет порядка 20 световых лет. Это просто невероятно гигантская величина даже по меркам Вселенной.