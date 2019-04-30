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В Сеть выложили первое в мире "фото бога"

30 апреля 2019, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Сеть выложили первое в мире "фото бога"

Астрофотограф Курт Морган недавно сделал и опубликовал фотоснимок, который пользователи Всемирной паутины немедленно окрестили "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.

Некоторые уфологи выдвинули также версию о галактическом мега-существе. На снимке туманности Слоновий хобот в созвездии Цефея различимы голова, торс, плечи и нижняя часть тела, как бы парящая в тумане.

Издание "Версия.Инфо" сообщает, что ростовая фигура, попавшая на "божественный" снимок в длину составляет порядка 20 световых лет. Это просто невероятно гигантская величина даже по меркам Вселенной.

 
 
 
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Публикация от Curt Morgan (@curtismorgan)16 Апр 2019 в 7:53 PDT

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