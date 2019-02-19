Сферический НЛО в небе над Швейцарией попал на видео

Жителям Швейцарии ранним утром на минувшей неделе предоставилась уникальная возможность наблюдать в небе НЛО. Одному из очевидцев удалось сделать видеозапись таинственного объекта.

Кадры опубликовал на своем официальном сайте известный уфолог Скотт Уоринг. Согласно его пояснениям, снять объект на видео получилось благодаря использованию инфракрасного фильтра камеры.

Запись была сделана около шести утра по местному времени. Светящийся объект сферообразной формы стремительно перемещался над городом, не имея крыльев и не оставляя инверсионного следа.

По словам специалиста, как правило, подобные шары полупрозрачны, однако в дневное время суток с расстояния порядка пятидесяти метров и более они кажутся белыми и будто бы облачными.



