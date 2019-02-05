Пассажир самолета снял на видео НЛО над Аризоной

Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем официальном сайте видеозапись, сделанную пассажиром авиалайнера в небе над Финиксом - крупнейшим городом американского штата Аризона.

На кадрах отчетливо виден объект, стремительно проносящийся перед объективом камеры. Ученый считает, что данный НЛО - не что иное, как инопланетный дрон для сбора информации о землянах.

Уоринг обратил внимание (и это особенно четко видно при замедленном воспроизведении), что объект на пару секунд зависает в воздухе, прежде чем продолжить свой путь в атмосфере Земли.

По мнению уфолога, это время понадобилось внеземному аппарату для сканирования воздушного судна. Вероятно, для снятия показаний самолета, пассажиров, или для создания фотоснимков.

Впрочем, следует отметить, что в комментариях под видеозаписью скептики отмечают: данная "белая сфера" является созданным в США полевым беспилотником, коих в данном районе сотни.

А некоторые пользователи предлагают повернуть видео на 180 градусов, чтобы ясно увидеть верхушки деревьев, свидетельствующие, что видео было снято не с борта самолета, а с поверхности Земли.



