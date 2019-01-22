Полицейские в Испании сделали снимки НЛО над своим автомобилем

Сотрудники правоохранительных органов Испании зафиксировали на камеру НЛО, парящий над их служебным автомобилем. Снимки опубликовал и прокомментировал известный уфолог Скотт Уоринг.

По словам Уоринга, объект сравнительно мал: порядка 5 на 1 метр в диаметре. Уфолог сделал предположение, что это не корабль пришельцев, как таковой, а беспилотный аппарат инопланетян.

Ученый считает, что атмосфера Земли, вероятно, губительна для некоторых видов "космических гостей", а потому им приходится обходиться дронами для наблюдения за человеческой расой.















